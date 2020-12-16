منتخب مصر للشباب.. أزمة جيل أنقذها إنستجرام

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

سيطرت حالة من الحسرة على لاعبي منتخب مصر للشباب بعد اعتبار المنتخب مهزوما أمام ليبيا في دورة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس.



وتعد هذه البطولة هي المؤهلة لكأس الأمم اللأفريقية بموريتانيا العام المقبل، لكن منتخب الشباب لم يستطع مواجهة ليبيا بسبب كثرة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ودخل لاعبو المنتخب المصري في نوبة بكاء بعد إلغاء المباراة واعتبار المنتخب المصري مهزوما بالانسحاب.

وقرر مسؤولو الكرة المصرية إعادة بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة بعد كثرة عدد الإصابات، وهو ما قوبل برفض تام من اللاعبين.

وأعلن لاعبو منتخب الشباب رفضهم العودة إلى القاهرة وتمسكوا بالبقاء في تونس واستكمال دورة شمال أفريقيا.

وأبدى اللاعبون ثقتهم في تحقيق الفوز خلال المباريات المتبقية أمام تونس والجزائر والمغرب والصعود لأمم أفريقيا.

وتنص لوائح المسابقة على ضرورة أن يمتلك الفريق 15 لاعبا على الأقل، بواقع 11 في التشكيلة الأساسية و4 على مقاعد البدلاء، على أن يكون من بينهم حارس مرمى.

المنتخب المصري لم يكن يملك سوى 13 لاعبا، وهو ما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاعتباره منسحبا، ومنح المنتخب الليبي نتيجة المباراة.

سلاح "إنستجرام"

يتمسك لاعبو منتخب مصر الشباب بالاستمرار في تونس لاستكمال منافسات البطولة وعبر اللاعبون عن طلبهم عن طريق "ستوري" موحد لعدد كبير من اللاعبين عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وسبق ونشر لاعبو منتخب الشباب فيديو لهم يرفضون خلاله مغادرة تونس ويتمسكون بالاستمرار وخوض المنافسات.

من جانبه، وبقرار فني، أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إعادة منتخب الشباب، بعد مراجعة الموقف مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة وربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.

تراجع مفاجئ

وبعد تفجر الأزمة، اتفق اتحاد الكرة المصري مع الوزير لاحقا على إلغاء الطائرة التي كانت ستعيد منتخب الشباب إلى القاهرة.

وقرر اتحاد الكرة استكمال بطولة شمال أفريقيا بناء على رغبة اللاعبين الذين رفضوا الانسحاب وطلبوا استكمال البطولة.

ويلحق الثنائي مصطفى "ميسي" وأحمد حسام بالمنتخب في تونس يوم الخميس المقبل.