شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمه يحافظ على سلسلة النتائج القوية ضد العملاق الباسكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ريال مدريد من التغلب على ضيفه الباسكي، أتلتيك بيلباو، بنتيجة 3-1، في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الليجا الإسبانية.

وحافظ ريال مدريد على سجله القوي ضد العملاق الباسكي، فلم يخسر في أخر 11 مباراة في الدوري ضد أتلتيك بيلباو (فاز 7 وتعادل في 4)، منذ الخسارة في مارس 2015 (1-0).

وحقق ريال مدريد انتصارًا جديدًا، هو الثالث له على التوالي في الدوري، وأرتقى إلى صدارة الترتيب مناصفة مع ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد برصيد 26 نقطة، مع تفوق الفريقين الأخيرين بسبب فارق الأهداف.

وتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 14 نقطة مع فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال الجولات ال 4 الأخيرة من المسابقة (تعادل 2 وخسر 2).

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء للاعب الوسط الإسباني راؤول جارسيا بعد حصوله على إنذارين في مسافة زمنية قدرها 5 دقائق (بين الدقيقة الثامنة والدقيقة 13)

وحصل جارسيا على بطاقته الحمراء الأولى في لاليجا منذ أكثر من 8 سنوات، وبالتحديد في 15 أبريل عام 2012 مع فريق أوساسونا ضد ريال بيتيس.

وتقدم ريال مدريد في الوقت الضائع من الشوط الأول بواسطة لاعب الوسط الألماني توني كروس، الذي سجل هدفه رقم 20 بقميص النادي في مباراته رقم 295 في مختلف البطولات.

وعدل الضيوف النتيجة مع بداية الشوط الثاني بواسطة الظهير الأيمن أندير كابا، الذي سجل هدفه الخامس بقميص فريقه الحالي في المسابقة.

وأعاد الهداف الفرنسي، كريم بنزيما، ريال مدريد للمقدمة قبل ربع ساعة من النهاية، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الوقت بدل من الضائع ليحسم المباراة لصالح أصحاب الأرض، ويكون المهاجم الفرنسي قد سجل 13 هدفًا في مبارياته ضد العملاق الباسكي، ليكون أتلتيك بيلباو هو أكثر الفرق التي نجح بنزيما في التسجيل ضدها خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية.

وأوضحت الإحصائيات أن كريم بنزيما قد سجل 19 هدفًا بالرأس في مختلف البطولات منذ بداية موسم 2018/2019، وهو السجل الذي لا يفوقه سوى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ (28) على مستوى جميع لاعبي أندية الدوريات الأوروبية ال 5 الكبرى خلال تلك الفترة.