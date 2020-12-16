شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تعلن نتيجة المسحة الأخيرة للاعبي منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة نتيجة المسحة الاخيرة التي اجراها لاعبو المنتخب الوطني للشباب والتى أسفرت عن إيجابية عينة ١٤ لاعبا مصابين بكورونا بصفوف المنتخب، وقال جمال محمد على لدينا الان ١٤ لاعبا مصابا ومثلهم غير مصابين. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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