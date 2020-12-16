شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: كهربا مثير للجدل.. ومستعد للرحيل في حال عودة مجلس مرتضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك، إن اللاعب محمود كهربا لاعب الأهلي، يمتلك إمكانيات جيدة ولكنه مثيراً دائما للجدل.

وأضاف عصام سالم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن محمود كهربا يعد من أفضل اللاعبين ولكنه مثير للجدل ويكفي إنه تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ مصر بسبب أزمته في الأهلي.

وعن استمراره في منصبه، في حال عودة مرتضى منصور، أجاب:«أنا أعمل من أجل الزمالك، وفي حال عودة مجلس مرتضى وطالبني بالرحيل، سأرحل على الفور، ولا أجد غضاضة في ذلك»، لافتا:«أنا مستعد للعمل مع الجميع ويجب أن نعترف جميعا بالانجازات التي تحققت تحت قيادة مرتضى منصور».

كما تحدث عن الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد، فائلا :«استمرار فرجاني ساسي مطلب شعبي، فهو يريد الاستمرار ويحب الجماهير، وأعتقد أنه سيجدد عقده، ونصيحتي لمصطفى محمد الاستمرار مع الزمالك حتى الأولمبياد».