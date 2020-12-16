شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.. وأعلن جمعة، عبر خدمة ستوري على صفحته الرسمية بموقع التواصل «انستجرام» تعافيه من الفيروس التاجي حيث كتب: «الحمدلله نتيجة المسحة سلبية». وأوضح هاني حتحوت، إن عبدالله جمعة، بات جاهزاً للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز بالدوري الممتاز، المحدد لها، الخميس. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله جمعة يعلن تعافيه من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.