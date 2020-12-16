شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: طالبت من كوبر بالرحيل بعد إنجاز التأهل لكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، أنه قال لكوبر، المدير الفني السابق للمنتخب إذا قررت الرحيل عن المنتخب يجب أن ترحل الآن بعد تحقيق الانجاز.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:«قولت بالحرف لكوبر لو حصلنا على بطولة أمم أفريقيا يجب أن نرحل ونحن فائزين ببطولة» مشيرا إلى أن كوير اندهش وقتها من كلامي، وتابع:«طالبت من كوبر بالرحيل بعد إنجاز التأهل لكأس العالم أيضاً».
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