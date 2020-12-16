شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لاعتذار محمود كهربا لمحمد فضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الأهلي، اعتذر بالفعل لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، بعد نشوب أزمة بينهما خلال مراسم تسليم الفارس الأحمر، درع الدوري الممتاز.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن محمود كهربا حضر إلى مقر الاتحاد المصري للكرة القدم، لمقابلة محمد فضل، وأبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري .

وأكد هاني حتحوت، إن محمود كهربا وقع على ورقة اعتذار لمحمد فضل، جاء فيها:«أقر أنا محمود كهربا، إنه تم إنهاء ازمتي مع محمد فضل، في إطار من الاحترام». مضيفا :«محمد فضل أخويا الكبير ولا أرغب في الاستمرار في شكوتي بحق محمد فضل وأرغب في سحبها».