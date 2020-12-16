شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: الزمالك لن يقف على أي لاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، بفريق الزمالك حالياً وإمكانياتهم. وقال نبيه، في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: «الزمالك يحتاج التعاقد دفندر في ظل عودة محمود عبدالعزيز من إصابة الرباط الصليبي». واضاف، أن مستوي طارق حامد أجبر كوبر لضمه لمنتخب مصر وأصبح من العناصر الاساسية للمنتخب رغم أن كان خارج حسابات المنتخب في ذلك التوقيت ولكن نجح في حجز مكان اساسي للمنتخب. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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