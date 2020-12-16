شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: «عرفنا نلاعب الزمالك في الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، أن فريقه كان موفق في مباراته أمام الزمالك في كأس مصر رغم خروجه من الكأس أمام الأبيض.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: «كنت أدرب لاعبي زد على الوقفة في الملعب قبل مواجهة الزمالك بالاضافة إلى أن اللاعبين كان لديهم إصرار على تقديم مباراة قوية أمام الزمالك».