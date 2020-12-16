شكرا لقرائتكم خبر عن هل قام بن شرقي بإرسال إنذار للزمالك ؟ النادي يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق حشيش المستشار المالي للنادي الزمالك أن الإشاعات التي خرجت بخصوص مستحقات متأخرة لدي لاعبي الزمالك غير صحيح. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن أن النادي ملتزم بالأمور المالية مع لاعبي الفريق ولا يوجد أي تأخير في المستحقات الخاصة بأي لاعب. وأكمل: «أشرف بن شرقي لم ينذر إدارة النادي بسبب أي مستحقات متأخرة لأن اللاعب حصل على عقد الموسم الماضي كاملاً وبصدد الحصول على عقد الموسم الحالي». وأتم: «سيتم دفع الدفعه الأول للاعبي الفريق الأول للموسم الجديد خلال الأيام القادمة والأمور مستقرة داخل الفريق وكل ما يخرج لوسائل الإعلام غير صحيح». الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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