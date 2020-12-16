شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: الزمالك كعبه عالي علي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي النجوم، بلاعبي الفريق الأبيض في مباراة المقاولون العرب التي فاز بها الاببض بهدفين دون رد.

وقال امير عزمي :«الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام المقاولون مشيراً إلى أن الفوز أهم من الأداء بالنسبة له».

وطالب أمير من لاعبي الزمالك التركيز في المباريات المقبلة/ كما طالب مشجعين الزمالك بدعم الفريق .

وعن مواجهة بيراميدز قال: «ليس لدي تخوف من المباراة لان الزمالك كعبة عالي على بيراميدز يجب الفوز بالمباراة ولدينا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين».