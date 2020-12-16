شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي يعلن جهازه المعاون في النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، الشكر لمحمد الطويلة رئيس نادي النجوم على تنصيبه مديرا فنيا للفريق. وقال أمير فى تصريحات لبرنامج زملكاوي، عبر قناة الزمالك : "تجربة جديد مع النجوم اشكر محمد الطويلة على هذه الثقة". وأضاف أن حمادة نصر سيكون مدرباُ عاماُ معه فى الجهاز المعاون ومعه مدربا لحراس مرمي ومدرب احمال برتغاليين. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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