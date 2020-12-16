شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا تترقب فرحة الرياض باستضافة «الآسياد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتجه أنظار القارة الصفراء نحو العاصمة العمانية مسقط اليوم (الأربعاء)، لمتابعة نتائج اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي سيرأسه الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزير بن مساعد، ورؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية.

وسيتصدّر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030، الذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة، جدول أعمال اللجنة، حيث ستقدم بعثتا الدولتين عروضاً لملفيهما، يعقبها تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين، واطلعت عن قرب على ما تضمنته ملفات المتقدمين.

بعد ذلك سيتم التصويت إلكترونياً ولأوّل مرّة من قبل عمومية المجلس الأولمبي، بحضور 32 دولة، فيما سيكون تصويت الدول المتبقية الـ13 إلكترونيا، على أن يعلن بعدها رئيس المجلس اسم المدينة الفائزة، ليتم بعدها توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لآسياد آسيا 2030، كما سيتم خلال الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي، ومنحهم جائزة الاستحقاق؛ تقديراً لهم على مساهماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي، ويعقد بعد ذلك مؤتمر صحفي للمسؤولين في المدينة الفائزة باستضافة آسياد 2030.

من جهة أخرى، شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ظهر أمس في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي الـ74 بفندق كمبنسكي مسقط، برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح، وحضور أعضاء المكتب، حيث تم استعراض ومناقشة تقرير زيارة لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي لمدينتي الرياض والدوحة المرشحتين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وشهد الجناح الخاص بملف الرياض 2030 في مسقط زيارة عدد كبير من مسؤولي اللجان الأولمبية، ورؤساء الاتحادات الآسيوية، إضافة إلى الوفود الدولية المشاركة في اجتماع اللجنة العمومية، وكان في استقبالهم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي عقد عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين العرب والآسيويين.