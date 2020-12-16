شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الاتحاد تحفز اللاعبين لتجاوز الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رصدت إدارة نادي الاتحاد مكافأة مالية تحفيزية تتناسب مع أهمية مواجهة الفريق الاتحادي أمام الوحدة غدا (الخميس) على ملعب الشرائع بمكة، ضمن دور (16) من مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، إذ تطمح الإدارة الاتحادية في رفع معنويات اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات والمنافسة على أغلى الكؤوس المحلية، بدورهم وعد اللاعبون إدارة النادي بالعمل على تحقيق الفوز على فريق الوحدة والتأهل لدور الثمانية في البطولة المحلية الكبرى.

من جانب آخر، ينهي المدرب كاريلي تحضيراته الفنية لمباراة الوحدة الحاسمة، بإجراء مناورة كروية في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الأربعاء)، سيركز من خلالها على وضع اللمسات الفنية النهائية واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الوحدة في بطولة كأس الملك للموسم الحالي.