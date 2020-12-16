شكرا لقرائتكم خبر عن «الشتوية» تحدد مصير بصاص مع الفيصلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها، أن لاعب فريق الفيصلي مصطفى بصاص في طريقه لمغادرة عنابي سدير خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والتي ستبدأ في الحادي عشر من شهر يناير القادم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدم قيام مدرب الفريق شاموسكا بمشاركة اللاعب في مباريات الموسم الحالي مع فريق الفيصلي يعتبر أحد الأسباب التي ستسهم في مغادرة اللاعب لأحد الأندية في فترة الانتقالات القادمة، في ظل رغبة البصاص القوية على العودة بشكل فني مختلف والمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات في كافة البطولات بالموسم الحالي.

وكان بصاص شارك مع فريق الفيصلي في العديد من المباريات محليا بالموسم الماضي منذ انتقاله في ٢٨ من شهر يناير في العام ٢٠٢٠.

يذكر أن مصطفى بصاص كانت بدايته مع النادي الأهلي وتدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الكروي الأول، وانضم لقائمة اللاعبين المحترفين وخاض تجربة احترافية على سبيل الإعارة مع نادي أحد، وحاليا مع نادي الفيصلي الذي انضم له بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي في يناير الماضي.