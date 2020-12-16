شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينتظر الرائد لاستعادة أفراحه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق مساء اليوم (الأربعاء) مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بإقامة 3 لقاءات في الدور الـ16. ففي أبها يحل التعاون ضيفاً ثقيلاً على ضمك (3:35)، وفي الخبر يستضيف القادسية نظيره الشباب (5:25)، وتختتم مواجهات الليلة بلقاء النصر وصيف البطل للموسم الماضي بنظيره الرائد (8:20).

فعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يدخل التعاون لقاءه أمام ضمك بذكرى حزينة، حيث فقد لقبه في الموسم الماضي بعد خسارته من أبها على الملعب ذاته، وفي الدور ذاته، وكذلك ضمك الذي غادر المسابقة في الموسم الماضي على يد النصر في الملعب ذاته وفي دور الـ16 أيضاً، لذا فالفريقان يسعيان لتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ8، لا سيما التعاون الأفضل فنياً من مضيفه ضمك، الذي يعاني الأمرين بسبب وضع الفريق في جدول دوري المحترفين.

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، يلتقي القادسية مجدداً نظيره الشباب، بعد أن تمكن بنو قادس من الفوز عليه قبل 10 أيام في دوري المحترفين، ويسعى صاحب الأرض (القادسية) لتكرار فوزه والتأهل لدور الـ8، فيما يطمح الشباب لاستعادة هيبته أمام القادسية، وتعويض خسارة الدوري بالفوز في لقاء الليلة، والتأهل للدور التالي.

وعلى استاد الملك فهد الدولي، يخوض النصر لقاءه أمام ضيفه الرائد بحثاً عن الفوز والتأهل لدور الـ8، ليعيد بعضاً من هيبته التي افتقدها في دوري المحترفين باحتلاله المركز الـ15. والأوضاع ذاتها يعيشها الرائد، بعد أن تراجع في جدول الترتيب من الرابع إلى الـ12، ويطمح الفريق لتحقيق انتصار غالٍ ليتأهل للدور التالي، واستغلال الحالة الفنية السيئة التي يعيشها مضيفه النصر.