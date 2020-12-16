شكرا لقرائتكم خبر عن جاشوا يحافظ على اللقب.. والدرعية لا تزال في ذاكرته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لا تزال أصداء نزال الدرعية التاريخي الذي أقيم في ديسمبر من العام الماضي واحتضنته السعودية عالقة في أذهان محبي رياضة الملاكمة حتى يومنا هذا، وخصوصا الحدث الرئيسي في النزال الذي جمع حامل اللقب حينها الأمريكي اندي رويز جونيور مع حامل اللقب الحالي البريطاني انطوني جاشوا، والذي انتهى بثأر الأخير واستعادة لقبه الذي خسره منتصف العام 2019.

وخاض جاشوا صباح الأحد الماضي أول مبارياته للدفاع عن لقبه بعد التوقف لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وخاض نزالاً ظل يترقبه عشاق اللعبة لأشهر ضد البلغاري كوبرات بولييف، الذي نقل عبر وسائل الإعلام المنتشرة حول العالم وتحدث عنه رجال السياسة والفن والرياضة نظير أهميته، والتي انتهت بفوز جاشوا على خصمه الدبابة بولييف في الجولة التاسعة من النزال.

وبثت قنوات روسية وبلغارية وأمريكية وبريطانية النزال باللغتين الإنجليزية والروسية، كونه يعتبر من أقوى نزالات العام الحالي 2020، وكان حديث المعلقين فيها باللغتين عن نزال الدرعية لكون تلك الليلة التاريخية كانت هي آخر ظهور لبطل العالم الحالي أنطوني جاشوا ومحطة استعادة ألقابه في الوزن الثقيل.

وكان جاشوا قبل نزاله الأخير بيومين، نشر عبر قناته الرسمية في اليوتيوب آخر نزالاته التي خاضها في الدرعية وعلق في منشوره (من هنا استعدت ألقابي الثلاثة في بطولة العالم للوزن الثقيل) وبلغت المشاهدات على قناته أكثر من (مليون مشاهدة) في أربعة أيام فيما تجاوزت التعليقات (1200) تعليق.