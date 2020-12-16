جوارديولا عن اعتراضه على الوقت الضائع: 4 دقائق لا تكفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كواليس اعتراضه على الحكم الرابع بشأن الوقت الضائع في مباراة وست بروميتش.

والتقطت الكاميرات اعتراضات جوارديولا وحديثه مع الحكم الرابع لمباراة سيتي وبروميتش بسبب الوقت الضائع.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع وست بروميتش في الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وقال جوارديولا في تصريحات بعد المباراة "الأمر لا يتعلق بمشكلة مع أنطونيو تايلور، قلت أن 4 دقائق لا تكفي، جابرييل سقط على أرض الملعب لمدة 3 دقائق، كان هناك 6 تبديلات، الحارس كان يضيع 30 ثانية، توقعت الوقت الضائع أن يكون أكثر من ذلك".

وواصل "لقد سنحت لنا الكثير من الفرص لكي نفوز بالمباراة لكن لم ننجح في استغلالها وإحراز الأهداف".

وتابع "لقد كنا الأفضل في كل النواحي، باستثناء الكرة التي انقذها ايدرسون وايضاً كرة الهدف، خلقنا العديد من الفرص لكن لم نستطع استغلال هذا الأمر".

وأضاف "لماذا لا نسجل؟، لأنه عليك أن تسجل كرة واحدة في الشباك، نعم علينا استغلال تلك الألعاب والكرات، سنحت لنا فرص للفوز، لكن لم نتمكن من التسجيل".