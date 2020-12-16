ريال مدريد يُسقط بلباو بثلاثية ويقاسم سوسيداد وأتلتيكو صدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزاً هاماً على نظيره أتلتيك بلباو، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ19 بالدوري الإسباني.

ولعب الفريقان مباراة مقدمة من الجولة الـ19 من الليجا، بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني في يناير المقبل.

وافتتح توني كروس أهداف اللقاء في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء، وعادل أندير كابا النتيجة في الدقيقة 52، وأحرز كريم بنزيما هدفين في الدقيقتين 74 و90+2 من زمن اللقاء.

ولعب أتلتيك بلباو بعشرة لاعبين بعدما أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه راؤول جارسيا لاعب الفريق في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة 26 في جدول ترتيب الدوري ليقاسم أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في صدارة جدول الليجا، بينما توقف رصيد بلباو عند النقطة 14 في المركز الـ13.

ملخص المباراة

أهدر إيناكي ويليامز فرصة هدف محقق لأتلتيك بلباو في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما استلم تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس كورتوا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه راؤول جارسيا لاعب بلباو، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لتدخله العنيف على توني كروس لاعب ريال مدريد، وسيكمل الفريق الباسكي اللقاء بعشرة لاعبين.

وأضاع فيدي فالفيردي فرصة إحراز هدف التقدم في اللقاء، في الدقيقة 23 من زمن المباراة بعدما استلم تمريرة من ميندي من الجبهة اليسرى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت بجانب القائم.

وكاد فينيسيوس جونيور أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 41، بعد كرة عرضية من جهة اليسار قابلها داخل منطقة الجزاء، بتسديدة ولكن الحارس أوناي سيمون تصدى لها.

وأرسل فينيسيوس جونيور تمريرة لتوني كروس على حدود منطقة الجزاء، قابلها اللاعب الألماني بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة 45+2، سكنت شباك حارس بلباو، ليتقدم النادي الملكي قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة.

وتمكن أتلتيك بلباو من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، بعدما لُعبت كرة عرضية من جهة اليمين استلمها أندير كابا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها كورتوا وعادت لكابا مرة أخرى فسدد كرة سكنت المرمى.

ولعب داني كارفاخال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74، قابلها كريم بنزيما بتسديدة رأسية سكنت شباك حارس بلباو الذي وقف ساكناً يتفرج على الكرة وهي تدخل مرماه.

وأنهى كريم بنزيما أحلام بلباو في العودة وإحراز هدف التعادل، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من لوكا مودريتش، ليسدد المهاجم الفرنسي كرة قوية سكنت شباك أتلتيك بلباو في الدقيقة 90+2.