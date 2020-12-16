جمال محمد علي يكشف كواليس ما حدث لمنتخب الشباب في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس عدم خوض منتخب الشباب مباراته الأولى أمام نظيره الليبي ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021.

وقال جمال محمد علي، خلال مداخلة مع برنامج مساء ON مع الإعلامي مدحت شلبي:"نشكر وزير الرياضة على مساعدته ولكن أريد لفت الانتباه إلى إننا طلبنا الخضوع لمسحة في معمل آخر وحينها اتضح سلبية عينة 3 لاعبين كانت عينتهم إيجابية في المختبر الأول واللاعبين سبق وأن أُصيبوا بفيروس كورونا من قبل".

وتابع نائب رئيس اللجنة الخماسية:"تحدثت مع وليد ماهر وطالبته بالتحرك باللاعبين ١٤ إلى الملعب وكان هناك تحركًا آخر من مصر للتواصل مع الاتحاد الأفريقي بخصوص خوض المنتخب اللقاء وتعاون معنا في ذلك وزير الرياضة التونسي ووافق أيضًا رئيس البعثة الليبية على تأجيل المباراة نصف ساعة ولكن الاتحاد الأفريقي رفض خوضنا المباراة بـ ١٤ لاعبًا، وكنا في الاستاد واللاعبين متحمسين حتى ولو شاركوا بعدد أقل من الـ 11 لاعباً وكان لديهم ثقة في أنفسهم ولكن الاتحاد الأفريقي في النهاية رفض".

واسترسل جمال محمد علي:"ندرس الأسباب التي أدت لهذة الإصابات بالمنتخب، كانت وجهة النظر السفر قبل الميعاد بـ ٥ أيام وكنا أول منتخب يصل هنا بجانب منتخب تونس صاحب الأرض، وكان اللاعبون يتواجدون سويًا وأعتقد أن إصابة لاعب تسبب في إصابة الآخرين"

وأتم نائب رئيس اللجنة الخماسية تصريحاته بالإشارة إلى أن اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين وأكد لهم أن صحتهم هي الأهم والجميع يُقدر جهودهم، قائلاً:"ربيع ياسين رأى استدعاء ٢٨ لاعبًا وحال الحاجة يتم استدعاء اللاعبين الآخرين ولكن لم يتوقع أحد هذه الإصابات، وتواصلت مع عمرو الجنايني ووليد العطار وأنديتهم ولكن اللأمر متوقف على نتيجة المسحة للاعبين وسنستدعى الثنائي أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى ميسي لاعب سيراميكا للسفر حال الحاجة لذلك".