تعادل جديد لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أمام وست بروميتش

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أهدر مانشستر سيتي نقطتين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تعادل مع ويست برومويتش ألبيون 1 / 1 في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

وافتتح إلكاي جوندوجان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 30، ثم تعادل ويست برومويتش ألبيون في الدقيقة 43 بهدف سجله روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع مانشستر سيتي، الذي تعادل مع جاره مانشستر يونايتد سلبيا في الجولة الماضية، رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز السادس.

كما رفع ويست برومويتش ألبيون رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وبدأت المباراة بتفوق في الاستحواذ من جانب مانشستر سيتي وكثف ويست بروميتش تركيزه على الجانب الدفاعي في الدقائق الأولى لتفادي اهتزاز الشباك مبكرا.

وكاد ويست بروميتش أن يستغل هفوة دفاعية لمانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة، حيث استخلص المهاجم كارلان جرانت الكرة وانطلق باتجاه المرمى ثم سدد بقوة لكن الحارس إديرسون تصدى للكرة.

وواصل مانشستر سيتي هيمنته وتوالت محاولاته الهجومية من جانب كيفن دي بروين وفيل فودين وجواو كانسيلو، لكن ويست بروميتش دافع عن مرماه بقوة.

وفي الدقيقة 30، افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق إلكاي جوندوجان، حيث تبادل رحيم سترلينج الكرة ببراعة مع جواو كانسيلو، ثم أرسل سترلينج عرضية إلى جوندوجان الذي استغلها وأسكن الكرة في الشباك معلنا تقدم مانشستر سيتي 1 / صفر.

واستمر ضغط مانشستر سيتي وحصاره للمنافس في وسط ملعبه بحثا عن تعزيز التقدم، لكن ويست بروميتش ألبيون تمسك بالهدوء والتماسك الدفاعي ولم يتعجل في البحث عن فرصة التعادل.

وأدرك ويست بروميتش ألبيون التعادل في الدقيقة 43، عندما أخفق دفاع مانشستر سيتي في تشتيت كرة من ضربة حرة بالشكل المطلوب، لتصل إلى سيمي أجاي الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بساق روبن دياز مدافع سيتي وتسكن شباك فريقه معلنة تعادل ويست بروميتش 1 / 1 .

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع أسرع، وكثف مانشستر سيتي ضغطه منذ البداية في حين تعززت ثقة ويست بروميتش وقدم محاولة خطيرة مبكرة كادت أن تسفر عن تقدمه.

وكثف ويست بروميتش تركيزه على فرض رقابة لصيقة على عناصر السيتي وقطع التمريرات لإبعاد الخطورة عن المرمى من خارج منطقة الجزاء.

وبحث لاعبو مانشستر سيتي عن الفرص أكثر من مرة من خلال التسديدات من خارج منطقة الجزاء لكن دفاع ويست بروميتش كان لها بالمرصاد ولم تشكل خطورة على المرمى ليستأنف محاولات التوغل إلى داخل منطقة الجزاء سريعا.

وكاد جابرييل خيسوس أن يتقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 56 حيث تلقى الكرة من ضربة ركنية وسددها برأسه، لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وتعاون دفاع ويست بروميتش مع الحارس في التصدي لكرتين خطيرتين من خيسوس ورحيم سترلينج في الدقيقة 57.

بعدها عزز مانشستر سيتي تفوقه في الاستحواذ وتوالت محاولاته الهجومية الجادة لكن يقظة دفاع ويست بروميتش أحبطت أكثر من محاولة.

وأجرى سلافن بيليتش المدير الفني لويست بروميتش ألبيون أول تبديل في المباراة في الدقيقة 70، حيث أشرك تشارلي أوستن بدلا من كارلان جرانت.

وفي الدقيقة 75، أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تبديلين، حيث أشرك كايل ووكر بدلا من بنجامين ميندي وسيرجيو أجويرو بدلا من فيل فودين.

وسدد كايل ووكر كرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 78 لكن دارا أوشي مدافع ويست برومويتش تصدى لها برأسه وأخرجها إلى ركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 85، أنقذ حارس مرمى ويست بروميتش ألبيون شباكه من هدف محقق، عندما تصدى ببراعة لكرة خطيرة سددها كيفن دي بروين من ضربة حرة.

وتلقى أجويرو عرضية في الدقيقة 88 داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة دون تركيز لتمر فوق العارضة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الحتسب بدل الضائع، أنقذ حارس ويست بروميتش شباكه من هدف محقق مجددا عندما تصدى ببراعة لكرة سددها جوندوجان برأسه، كما تصدى بعدها لرأسية خطيرة أخرى من رحيم سترلينج، ولم تسفر الثواني المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل 1 / 1 .