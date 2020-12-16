وزير الرياضة: سفر "ميسي وحسام" إلى تونس لحل أزمة منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك اقتراح بسفر لاعبين إلى تونس لحل أزمة منتخب مصر للشباب في دورة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا، بعدما تفشى فيروس كورونا بين صفوفه.

وقال صبحي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "هناك اقتراح بسفر لاعبَين اثنين من مصر للالتحاق بالبعثة، وهو ما قد يمكن المنتخب من استكمال التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا".

وأضاف: "هناك 14 لاعبا غير مصاب، واستكمال التصفيات من عدمه يتوقف على ظهور العينات الجديدة للاعبين المصابين".

وأكد: "استكمال المنتخب للتصفيات من عدمه أمر فني من اختصاص الاتحاد المصري، وتعافي اللاعبين الأساسيين هام جدا في قرار استكمال التصفيات أو العودة".

من جانبه، أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن هناك لاعبان مسجلان في قائمة منتخب مصر للشباب اختارهم ربيع ياسين، لكنهما لم يرافقا البعثة إلى تونس ولم يسافرا لأسباب فنية.

وأشار إلى أن ثنائي المنتخب قد يسافر إلى تونس خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد إجراء مسحة لهما، لكن ذلك يتوقف على نتائج المسحة الثانية التي سيرجيها المنتخب، حيث يأمل في استكمال القوام قبل مواجهة تونس الجمعة.

كما لفت جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى أن منتخب الشباب سيستدعي الثنائي أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى ميسي لاعب سيراميكا للسفر إلى تونس واللحاق ببعثة المنتخب.

وأضاف أنه تواصل مع ناديي الجونة وسيراميكا لإبلاغ الثنائي بالتجهيز للسفر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك سيتوقف على التأكد من سلامة اللاعبين في المسحة الثانية التي تظهر نتيجتها بعد ساعات.

وشدد أشرف صبحي وزير الرياضة: "الطائرة جاهزة وإمكانيتنا تسمح لتأجيلها إلى بعد غد الخميس، حيث يجب التأكيد على أن سلامة اللاعبين والمدير الفني ربيع ياسين في أعيننا، كل ما يشغلنا هو سلامتهم".

وأكمل: "ما حدث قدر ولا بند أن ندرك أننا نواجه جائحة عالمية ونتابع الأمر لحظة بلحظة، خاصةً أن مثل هذه الأمور تتطلب الهدوء قبل اتخاذ أي إجراء انفعالي".

وأوضح: "تصميم لاعبي المنتخب على إكمال البطولة أمر إيجابي ويُحسب لهم، لم يقصدوا أنهم يرفضون العودة إلى مصر، الفيديو الذي تم تصويره يطمئن الجماهير وكان ذلك حماس شباب وطاقة إيجابية حتى لا تؤخذ بشكل آخر".

وواصل: "هناك تنسيق كامل مع رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني بخصوص التعامل مع هذه المشكلة، والجانب التونسي قام بما يجب عليه تجاه منتخب الشباب وكل الشكر للسلطات التونسية".

وأتم وزير الرياضة قائلا: "فخور بوجود ابني ضمن صفوف منتخب مصر للشباب، أنا بطل رياضي وابني بطل رياضي وهذا يسعدني، وأعتبر كل اللاعبين مثل نجلي مصطفى".