عبد الله جمعة يُعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكان جمعة أُصيب بفيروس كورونا في التحاليل التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي، والتي خسرها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد. وكتب عبد الله جمعة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "الحمدلله نتيجة المسحة سلبية".

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