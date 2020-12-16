خطوة جديدة من الأهلي لتأسيس شركة "كرة القدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي بإسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه تقرر البدء في الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتأسيس شركة كرة القدم. وقرر المجلس في وقت سابق تشكيل لجنة برئاسة خالد مرتجي، وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوي المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم. وقال فؤاد في تصريحات عبر قناة الأهلي "المجلس سبق وقرر تشكيل 3 لجان لمناقشة اقتراحات ودراسة محمود الخطيب المتعلقة بـ3 شركات مساهمة". وأضاف "اليوم الثلاثاء تم الاستماع للدراسة الوافية والدقيقة المقدمة من اللجنة المشكلة برئاسة خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الدماطي والخبير أحمد شمس بشأن شركة كرة القدم". واستمر "بعد الاستماع للدراسة، المجلس شكر اللجنة، وقرر البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم". واختتم "في الأيام المقبلة سيتم الاستماع للجان الأخرى بشأن الشركات المساهمة الأخرى المتعلقة بالسياحة والعقارات والاستاد". وتستهدف الشركة إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ).

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