مدحت العدل: لا أبحث عن مناصب.. وأريد مساعدة الزمالك

أعلن الدكتور مدحت العدل، المؤلف والسينارست، إنه سيترشح إلى رئاسة نادى الزمالك، مشدداً على أنه لا يبحث عن مناصب وراء ذلك.

وقال العدل، فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة

" ten" أنه كان يلعب كرة قدم فى نادى الزمالك قديماً، وترشحه يهدف إلى دعم ومساندة القلعة البيضاء فى ظل الظروف الراهنةالتى يمر بها.

وأعلن مدحت العدل منذ أيام نيته خوض غمار انتخابات نادي الزمالك على مقعد الرئاسة.

وكانت وزارة الرياضة قررت حل مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتصى منصور بسبب مخالفات مالية وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النادى لحين عقد الانتخابات.