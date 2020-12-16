متحدث منتخب الشباب يشكر "تريزيجيه" بعد مساندته للاعبي الفراعنة

وجه وليد ماهر المتحدث الرسمي لمنتخب مصر للشباب الشكر للمحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي.
وقال ماهر خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " أشكر الكابتن محمود تريزيجيه الذي أرسل رسالة دعم صوتية للاعبي المنتخبلمُساندتهم في الأزمة الحالية ".
وعن موقف المنتخب المصري من تصفيات أفريقيا، " من حق مصر استدعاء لاعبين لاستكمال قائمة المنتخب في المباراة القادمة، واستدعينا مصطفي ميسي لاعب
وأضاف " وليد ماهر "المتحدث الرسمي لمنتخب مصر للشباب" : سفر المنتخب المُبكِّر لتونس رِفقة 28 لاعب فقط كان قرار الجهاز الفني ".
وأتم " الكابتن ربيع ياسين يُعالَج في التوقيت الحالي بمستشفي راقية جدًا بجوار فندق الإقامة، واطمئنا اليوم علي حالته الصحية ".
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