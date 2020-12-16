اثار الإسباني بيب جوارديولا جدلاً واسعاً بعد أن اعترض بشكل حاد علي حكم مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام وست بروميتش ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الانجليزي الممتاز. اقرأ ايضاً.. الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام وست بروميتش وظهر جوارديولا غاضباُ بشدة بعد قرار حكم اللقاء بغحتساب اربعة دقائق فقط كوقت بدل من الضائع في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي لكل فريق. اللقاء بغحتساب اربعة دقائق فقط كوقت بدل من الضائع في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي لكل فريق. وفرط السيتي في نقطتين جديدتين في رحلته نجو المنافسة علي لقب الدوري الانجليزي، بعد خسارته الموسم الماضي لصالح ليفربول. وحاول مانشستر سيتي بشتي الطرق حسم نقاط المباراة الثلاثة ليرفع رصيده الي 22 نقطة بافرق ثلاثة نقاط فقط عن فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير اصحاب الصدارة في جدول ترتي البريمييرليج. وسيطر مانشستر سيتي علي معظم فترات اللقاء وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة أمام مرمي وست بروميتش بفضل تألق حارس مرماهم وخط الدفاع الذي قدم مباراة بطولية أمام أصحاب الأرض.

كانت هذه تفاصيل خبر إحتجاج عنيف من جوارديولا علي حكم لقاء مانشستر سيتي ووست بروميتش (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.