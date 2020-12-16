أشرف قاسم: فرجاني ساسي متمسك بالبقاء مع الزمالك

أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي متمسك بالاستمرار فى القلعة البيضاء.
وقال قاسم في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:" جلست مع فرجاني ساسي وتحدثت مع وكيله واللاعب متمسك بالاستمرار مع الزمالك.
وشدد قاسم أن المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك
وأكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن قيام النادي بصرف مكافاة الفوز علي المقاولون.
وأضاف أن جميع لاعبي الفريق حصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة كما حصل اللاعبين الاجانب على مستحقاتهم.
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