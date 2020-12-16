وزير الرياضة يكشف آخر تطورات أزمة منتخب الشباب في تونس

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه تم توفير كل الإمكانات لمنتخب الشباب قبل سفره لتونس للمشاركة في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الافريقية للشباب.

وقال وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية: " تجميع منتخب الشباب بدأ منذ سنتين وتضاعف العمل معه في أخر 6 شهور الكل يدرك مدى التزام ربيع ياسين مع أي منتخب على الجانبين السلوكي والفني".

وأضاف: " أزمة منتخب الشباب بدأت أمس مع ثبوت وجود عدد كبير من إصابات (كورونا) في صفوفه، لذا تواصلت مع سفير مصر في تونس وسكرتير الكاف لبحث كيفية مواجهة هذه الأزمة".

وأوضح صبحي: " هناك فارق بين الدورات المجمعة ومباريات الذهاب والإياب في لائحة الكاف الخاصة بالتعامل مع كورونا".

وأكمل: " ربيع ياسين يعالج في الوقت الحالي بأحد

المستشفيات بتونس لكن حالته مطمئنة".

وأشاد وزير الرياضة بمجهودات الجانب التونسي في الأزمة قائلاً: " الجانب التونسي قام بما يجب عليه تجاه منتخب الشباب قرار توفير الطائرة الخاصة تم بعد التواصل مع الجنايني رئيس اللجنة وجمال محمد علي رئيس البعثة، كل الشكر للسلطات التونسية ونتابع المشكلة لحظة بلحظة كل أعضاء المنظومة الكروية قام بواجبه ولا يوجد أي تقصير من أي طرف".

وأضاف اشرف صبحي: " تصميم لاعبي المنتخب على إكمال البطولة أمر إيجابي ويحسب لهم".

وأكد وزير الرياضة علي أن منتخب الشباب سافر تونس وكل عينات لاعبيه وجهازهم الفني والإداري سلبية.

واكمل وزير الرياضة تصريحاته قائلاً: "قرار اعتبار المنتخب

خاسرا أمام ليبيا جاء وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي وهناك صعوبة في التراجع عنه، لكن وجود 14 لاعب غير مصاب وسفر لاعبين للالتحاق بالبعثة قد يمكن المنتخب من استكمال التصفيات".

وأضاف موضحاً: " استكمال التصفيات من عدمه يتوقف على ظهور العينات الجديدة للاعبين المصابين، روح (أولادنا) عالية جدا وكل ما يشغلنا سلامتهم ما حدث (قدر) ولابد أن ندرك أننا نواجه جائحة عالمية".

وأستطرد وزير الرياضة: " كان من الصعب تدخل هاني أبو ريدة لتأجيل لقاء ليبيا بسبب وجود لائحة صريحة تحكم هذه المواقف ".

وأضاف: " فخور بوجود ابني ضمن صفوف منتخب الشباب أعتبر كل اللاعبين مثل نجلي مصطفى".

واختتم وزير الرياضة" استكمال المنتخب للتصفيات من عدمه أمر فني من اختصاص الاتحاد المصري، وتعافي اللاعبين الأساسيين هام جدًا في قرار استكمال التصفيات أو العودة لابد أن نشكر لاعبينا حال استكمال التصفيات سواء تأهلوا أم لا، أشكر منتخب الشباب على روحهم وحماسهم ورغبتهم في الدفاع عن ألوان العلم المصري".