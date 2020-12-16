وزير الرياضة يكشف آخر تطورات أزمة منتخب الشباب في تونس

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه تم توفير كل الإمكانات لمنتخب الشباب قبل سفره لتونس للمشاركة في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الافريقية للشباب.
وقال وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية: " تجميع منتخب الشباب بدأ منذ سنتين وتضاعف العمل معه في أخر 6 شهور الكل يدرك مدى التزام ربيع ياسين مع أي منتخب على الجانبين السلوكي والفني".
وأضاف: " أزمة منتخب الشباب بدأت أمس مع ثبوت وجود عدد كبير من إصابات (كورونا) في صفوفه، لذا تواصلت مع سفير مصر في تونس وسكرتير الكاف لبحث كيفية مواجهة هذه الأزمة".
وأوضح صبحي: " هناك فارق بين الدورات المجمعة ومباريات الذهاب والإياب في لائحة الكاف الخاصة بالتعامل مع كورونا".
وأكمل: " ربيع ياسين يعالج في الوقت الحالي بأحدالمستشفيات بتونس لكن حالته مطمئنة".
وأشاد وزير الرياضة بمجهودات الجانب التونسي في الأزمة قائلاً: " الجانب التونسي قام بما يجب عليه تجاه منتخب الشباب قرار توفير الطائرة الخاصة تم بعد التواصل مع الجنايني رئيس اللجنة وجمال محمد علي رئيس البعثة، كل الشكر للسلطات التونسية ونتابع المشكلة لحظة بلحظة كل أعضاء المنظومة الكروية قام بواجبه ولا يوجد أي تقصير من أي طرف".
وأضاف اشرف صبحي: " تصميم لاعبي المنتخب على إكمال البطولة أمر إيجابي ويحسب لهم".
وأكد وزير الرياضة علي أن منتخب الشباب سافر تونس وكل عينات لاعبيه وجهازهم الفني والإداري سلبية.
واكمل وزير الرياضة تصريحاته قائلاً: "قرار اعتبار المنتخب
وأضاف موضحاً: " استكمال التصفيات من عدمه يتوقف على ظهور العينات الجديدة للاعبين المصابين، روح (أولادنا) عالية جدا وكل ما يشغلنا سلامتهم ما حدث (قدر) ولابد أن ندرك أننا نواجه جائحة عالمية".
وأستطرد وزير الرياضة: " كان من الصعب تدخل هاني أبو ريدة لتأجيل لقاء ليبيا بسبب وجود لائحة صريحة تحكم هذه المواقف ".
وأضاف: " فخور بوجود ابني ضمن صفوف منتخب الشباب أعتبر كل اللاعبين مثل نجلي مصطفى".
واختتم وزير الرياضة" استكمال المنتخب للتصفيات من عدمه أمر فني من اختصاص الاتحاد المصري، وتعافي اللاعبين الأساسيين هام جدًا في قرار استكمال التصفيات أو العودة لابد أن نشكر لاعبينا حال استكمال التصفيات سواء تأهلوا أم لا، أشكر منتخب الشباب على روحهم وحماسهم ورغبتهم في الدفاع عن ألوان العلم المصري".
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