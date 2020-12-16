اتحاد الكرة: مصر لن تتعرض لعقوبات من الكاف حال عدم استكمال منتخب الشباب التصفيات

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، ان مصر لن تتعرض لعقوبات من الكاف في حال عدم استكمال تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

وقال العطار خلال تصريحات تليفزيوينة عير قناة اون تايم سبورتس، " لن تتعرض مصر لأي عقوبات لو لم تسمح الظروف باستكمال هذه التصفيات بسبب الظروف القهرية ".

وأضاف " تواصلنا مع سكرتير الكاف ولجنة المسابقات في محاولة لتأجيل لقاء ليبيا، اللائحة كانت تتطلب وجود 15 لاعب في قائمة لقاء ليبيا وكان لدينا 14 فقط".

وأردف " أرسلنا لائحة النظام الأساسي اليوم للاتحاد الدولي بند الـ 8 سنوات المتدرجة وعدد أعضاء الاتحاد المنتخب أبرز ما جاء

في اللائحة".

وأكمل " نتواصل بشكل شبه مستمر مع بعثة منتخب الشباب في تونس نتيجة (المسحة) الجديدة للاعبين المصابين تظهر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء".

وتابع " أتخذنا كل الإجراءات الخاصة بسفر الثنائي أحمد حسام ومصطفى سعد للالتحاق بالبعثة في تونس نأمل في استكمال قوام المنتخب قبل مواجهة تونس يوم الجمعة".

وأتم " كنا في حاجة لظهور عينة سلبية واحدة حتى يستطيع المنتخب خوض لقاء ليبيا ".