اتحاد الكرة: نتيجة المسحة الجديدة تحسم عودة أو استمرار منتخب الشباب في تونس

أكد وليد العطارالمدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على تأجيل ارسال الطائرة الخاصة لاعادة بعثة منتخب الشباب لحين ظهور نتيجة المسحة الأخيرة. وقال العطار عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "أجلنا ارسال الطائرة لبعثة منتخب الشباب في تونس لحين معرفة نتيجة المسحة الأخيرة.
واردف: نأمل ان يكون هناك نتائج سلبية في المسحات من أجل الاستمرار في البطولة وعدم العودة. وتابع: ارسلنا ثنائي جديد لبعثة المنتخب كان قد اختارهم ربيع ياسين قبل السفر ولكن استبعادهم من السفر كان لاسباب فنية.
واكد: سنحسم قرار ارسال الطائرة
واكد: بعد عودة البعثة سيكون هناك تحقيق فيما حدث ومعرفة سببه. واتم: شعور طيب من اللاعبين اصرارهم على الاستمرار وتكملة البطولة، والوزير يتابع باستمرار كل مايخص البعثة.
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