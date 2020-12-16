الامارات | «الأولمبية» تشارك في عمومية المجلس الآسيوي بمسقط

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تشارك في عمومية المجلس الآسيوي بمسقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر أمس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية متجهاً إلى العاصمة العُمانية مسقط، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي يقام اليوم، ويشهد إعلان المدينة المستضيفة للنسخة الـ21 من دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام عام 2030.

وقال بيان صحافي: «تترأس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، يرافقها المدير التنفيذي للجنة محمد بن درويش».

وتشارك 45 لجنة أولمبية آسيوية في الاجتماعات، حيث ستتم عملية التصويت إلكترونياً للمرة الأولى لاختيار المدينة المستضيفة للدورة الألعاب الآسيوية، بواقع 32 لجنة ستوجد في الاجتماع بمسقط، و13 لجنة أولمبية ستشارك من خلال الاتصال المرئي. وتتضمن بنود الاجتماع توقيع عقد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب طشقند 2025، واستعراض التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية آخر مستجداته على الساحة الرياضية، كما ستقدم جونيلا ليندبرج، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، شرحاً حول آخر الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية للـ«أنوك».

وتتخلل الاجتماع عروض مرئية وتقارير من اللجان المنظمة للدورات الآسيوية التي ستقام خلال السنوات المقبلة، وآخر التجهيزات والتحضيرات والمراحل التي وصلت إليها للاستضافة، ومن بينها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة (سانيا ــ الصين)، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب (شانتو ــ الصين)، ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية السادسة (تايلاند)، ودورة الألعاب الآسيوية الـ19 (هانغتشو ــ الصين 2022).

• الاجتماع سيشهد إعلان المدينة المستضيفة للنسخة الـ 21 من دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام عام 2030.

• 45 لجنة أولمبية تشارك في الاجتماعات، منها 32 لجنة ستوجد في الاجتماع، و13 من خلال الاتصال المرئي.

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