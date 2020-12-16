الامارات | 5 أسئـلــــــة.. النقبي: أسجل الأهداف لعيون البطائح.. ولفت الأنظار للمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئـلــــــة.. النقبي: أسجل الأهداف لعيون البطائح.. ولفت الأنظار للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت منافسات الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لاعب البطائح، جاسم النقبي، كأحد أبرز نجوم البطولة، خصوصاً مع تصدره قائمة اللاعبين المواطنين في ترتيب الهدافين بأربعة أهداف سجلها في أربع مباريات، وعلى بُعد هدف واحد من الصدارة التي يتربع عليها لاعب فريق الإمارات، دا سيلفا. وأكد النقبي لـ«الإمارات اليوم» أنه يسعى لتسجيل المزيد من الأهداف التي تساعد فريقه على الصعود لدوري الخليج العربي، بجانب لفت نظر الجهاز الفني للمنتخب ولجنة المنتخبات لمتابعته، لعله يحظى بفرصة تمثيل الأبيض في الفترة المقبلة.

ويبلغ النقبي 27 سنة، وطوله 180 سنتيمتراً، ويتمتع بخبرة قيادة الفرق إلى الصعود للمحترفين، بعد تجربة سابقة له مع خورفكان في موسم الصعود.

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