الامارات | 3 ميداليات لـ «شطرنج الإمارات» في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات لـ «شطرنج الإمارات» في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب الشطرنج بثلاث ميداليات ملونة، بواقع فضيتين، وبرونزية واحدة، في البطولة العربية للفئات السنية، التي اشتملت على 16 بطولة، وبمشاركة ما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة، من 21 دولة، وأقيمت منافساتها عبر الـ«أونلاين»، فيما تصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة، بعد أن حصل لاعبوها على 11 ميدالية ملونة، بواقع سبع ميداليات ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وميدالية برونزية واحدة.

وجاءت في المركز الثاني الجزائر، التي حصلت على تسع ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات، وأربع ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، ثم الأردن بأربع ميداليات، منها اثنتان ذهبيتان، واثنتان برونزيتان.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أن إقامة البطولة العربية، وبهذه المشاركة الواسعة من اللاعبين واللاعبات، كان يمثل تحدياً كبيراً للاتحاد العربي لاستكمال أنشطة مسابقاته في 2020، على الرغم من الظروف التي أحاطت بالعالم بسبب جائحة كورونا.

وقال في تصريحات صحافية: «البطولة شهدت تنظيماً مميزاً من جانب القائمين عليها، وفي اللجان المختلفة، ونشيد بالجهود التي بذلتها لجنة المراقبة والمتابعة، برئاسة الاستاذ الدولي اليوناني الكبير افستراتوس جريفاس، ولجنة الحكام، برئاسة الحكم الدولي الإماراتي فيصل الحمادي، والجهود التي بذلوها خلال البطولة، نظراً لحجم المشاركة الهائل».

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