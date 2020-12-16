الامارات | اتحاد الكرة يجتمع مع المدربين المواطنين في فندق الجداف

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع المدربين المواطنين في فندق الجداف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُنظم اتحاد كرة القدم، صباح اليوم، في فندق ماريوت الجداف بدبي، حلقة نقاشية مع المدربين المواطنين، العاملين في الأندية والمنتخبات الوطنية، بحضور النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والشؤون الفنية يوسف السهلاوي، وأعضاء اللجنة ومدير إدارة المنتخبات عبدالقادر حسن، والمدير الفني للاتحاد ميشيل سابلون.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إن الحلقة النقاشية تأتي في إطار جهوده لدعم الكوادر الفنية الوطنية، والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها للتطوير.

ويتضمن البرنامج أربعة محاور، هي: آلية تفعيل قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بتعيين مدرب مواطن ضمن الأجهزة الفنية في كل الأندية بالفريق الأول، وجميع المراحل السنية، على أن يكون اختيارياً بالموسم الحالي، وإلزامياً بدءاً من الموسم المقبل. المحور الثاني سيشهد مناقشة انتداب مدربين مواطنين، للوجود مع الأندية الخارجية، لقضاء فترة معايشة لاكتساب الخبرة.

أما المحور الثالث، فخصص للاقتراحات والأفكار المستقبلية.

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