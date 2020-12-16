الامارات | سيلتا فيغو يكتسح قادش ويدخل منطقة الأمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن سيلتا فيغو يكتسح قادش ويدخل منطقة الأمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتعد فريق سيلتا فيغو خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر فوزه الساحق على ضيفه قادش 4/صفر الاثنين في المرحلة الـ13.
وحسم سيلتا فيغو الفوز في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الأهداف الأربعة، حيث افتتح مانويل نوليتو التسجيل في الدقيقة السادسة، ثم أضاف إياجو اسباس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 31، ثم أحرز فران بيلتران الهدف الثالث في الدقيقة 43، قبل أن يختتم برايس مينديز التسجيل في الدقيقة 45.
وبفضل هذا الفوز تقدم سيلتا فيغو من المركز 17 إلى المركز التاسع بعد أن رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطتين عن قادش صاحب المركز السابع.
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