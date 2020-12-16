شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن سلبية عبد الله جمعه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن المسحة الأخيرة التي خضع لها عبدالله جمعه الظهير الايسر، جاءت سلبية .
أضاف أسامة للموقع الرسمي للنادي ، أن جمعة خضع لفحوص علي القلب والرئتين ، وبعض الفحوص الأخري ، وجاءت نتيجتها مطمئنة .
أشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تجهيزي خلال الفترة المقبلة ، تمهيدا لانتظامه في التدريبات بشكل طبيعي.
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