شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أسامة: مسحة عبد الله جمعة سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن المسحة الأخيرة التي خضع لها عبدالله جمعه الظهير الايسر، جاءت سلبية . أضاف أسامة للموقع الرسمي للنادي ، أن جمعة خضع لفحوص علي القلب والرئتين ، وبعض الفحوص الأخري ، وجاءت نتيجتها مطمئنة .

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تجهيزي خلال الفترة المقبلة ، تمهيدا لانتظامه في التدريبات بشكل طبيعي.