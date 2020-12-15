شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي: حزين من قرار وزير الشباب بحل مجلس إدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن عصام مرعي، لاعب نادي الزمالك السابق، إنه حزين من قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس ادارة نادي الزمالك، لافتاً إلى أن هذا القرار تسبب في عدم استقرار النادي، خاصة أن فريق نادي الزمالك أصبح لديه مستوى عالي جدا.
وأضاف الكابتن عصام مرعي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن هناك أشخاص مخلصين بنادي الزمالك، وأعطوا الكثير للنادي ومنتخب مصر، مشيراً إلى أنه كان متوقعا خسارة نادي الزمالك في مباراته مع المقاولون العرب بنسبة 80%.
وأوضح أن هناك تأخيرات مالية في العديد من النوادي، ولكن ما يهمنا هو عقود اللاعيبة الذين يأتون من الخارج، خاصة أن أموالهم تصل لأكثر من 20 مليون جنيه.
وأكد لاعب نادي الزمالك السابق، أن أبناء النادي يعوا تماما أن نادي الزمالك في خطر، ويبذلون أقصى ما في جهدهم لتخطي الأزمة، لافتاً إلى أن الزمالك كيان كبير وسوف يعود كبيراً.
فيما قال بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي، إنه لابد أن نعود بالزمالك للكيان وليس أفراد، ولابد أن يكون كيان مؤسسي ليس تابع لأي أفراد.
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