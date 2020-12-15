شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة سارة لجماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نجم نادي اتحاد جدة فهد المولد، مهاجم الفريق يأمل في انضمامه إلى قائمة الفريق التي ستواجه الوحدة، الخميس، في الشرائع ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضافت الصحيفة السعودية الي أن الجهاز الفني يسعى لعدم الاستعجال في إشراك المولد بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته على الغياب لمدة 6 أسابيع، حيث سيكون قرار مشاركة اللاعب من عدمها في يد البرازيلي كاريلي مدرب الفريق.

يذكر أن فهد المولد، دخل التدريبات بشكل تدريجي مساء أمس، وسيكون اللاعب جاهزًا تمامًا لمواجهة الرائد الإثنين المقبل دوريًا.