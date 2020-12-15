شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي أزمة مستحقات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات محمود عبد الرازق «شيكابالا»، ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جاهزين للمشاركة فى مباراة بيراميدز، المقررة غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.

وتعافى من الإصابة التى كان يعانى منها، وهى عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، وشارك أوناجم فى التدريبات الجماعية للفريق، أمس، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة فى المباراة.

كما أصبح «شيكابالا»، قائد الفريق، جاهزا لخوض المباراة المرتقبة، وخاض شيكابالا مران أمس بشكل طبيعى، وظهر شيكابالا لائقا للمشاركة أمام بيراميدز، حيث كان يعانى اللاعب بعض الإجهاد خلال مباراة المقاولون العرب، وهو ما تسبب فى تغييره خلال اللقاء.

فيما يعود إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، للتواجد فى مباراة بيراميدز، عقب انتهاء الإيقاف، الذى تم توقيعه عليه بسبب طرده فى مباراة دور الثمانية ببطولة كأس مصر أمام نادى مصر، وأنهى اللاعب الشاب برنامجه التأهيلى الذى وضعه له البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، وأصبح جاهزا للاستعانة به فى المباراة المرتقبة المقبلة. وأطمأن الجهاز الفنى على جاهزية يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، الذى عاد مؤخرا بعد الشفاء من فيروس كورونا، وشارك أوباما فى مباراة أمس الأول أمام فريق شباب الزمالك مواليد 99، وأحرز هدفا، كما خاض المران، أمس، بشكل طبيعى، وبات أمر مشاركته فى المباراة فى يد الجهاز الفنى، كما تأكدت جاهزية عمر السعيد، مهاجم الفريق للمباراة. وتزداد قوة دفاع الزمالك باكتمال جاهزية محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، الذى شارك فى جزء بسيط من مباراة المقاولون العرب الماضية.

من جانبه، أكد أشرف قاسم، المشرف على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، أن لقاء بيراميدز فى غاية الصعوبة بالنسبة لفريقه، ولكنه واثق فى قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز وحصد الانتصار الثانى على التوالى، كما أشار إلى أن الزمالك حاليا مكتمل الصفوف بنسبة كبيرة ولا ينقصه غير عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفريق، الذى مازال يعانى من فيروس كورونا، بالإضافة لمحمد عبد الشافى، ظهير أيسر الفريق، الذى يواصل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى بسبب إصابته بكسر فى عظمة الترقوة.

من ناحية أخرى، خضع لاعبو الفريق والجهاز الفنى للأبيض لتحليل «رابيد تيست» الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، أمس الثلاثاء، استعدادا لمباراة بيراميدز، وينتظر الجهاز الفنى، والجهاز الطبى برئاسة محمد أسامة، طبيب الفريق، نتائج التحليل التى ستظهر اليوم، للاطمئنان على سلامة اللاعبين.

فى شأن مختلف، قامت اللجنة المؤقتة، برئاسة المستشار أحمد البكرى، بإيداع المستحقات المتأخرة، عن الموسم الماضى فى الحسابات البنكية الخاصة باللاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الدورى العام، التى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبها منذ بداية البطولة لمصالحة الجماهير بعد الإخفاق فى التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا، ووداع بطولة كأس مصر من دور نصف النهائى.