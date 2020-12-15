شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المؤقتة بالزمالك تصدر بياناً رسمياً بعد سداد مسحقات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اصدرت اللجنة المؤقتة، الكلفة بشئون نادى الزمالك بيانا رسميا لتوضيح بعض الأمور، وجاء نص البيان كالتالي، "نجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك فى سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فضلا عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين.

كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي. وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلا عن صرف مستحقات باقي لاعبي الفرق الأخرى.. وسيتم صرف باقى مستحقات باقى اللاعبين في جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة".

وأكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمه لتسيير امور باقى اللعبات الأخرى . وقامت اللجنة بصرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.

من جانب آخر، انهت اللجنة التى عقدت اجتماعا مطولا اليوم إجراءات استقبال فريق غزالة التشادي الذي سيلتقي فريق الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا بما في ذلك تأمين تذاكر سفر الفريق الذي سيخوض مباراتي تلك المرحله فى القاهره بناء على اتفاق الناديين وذلك يوم ٢٣ ديسمبر الحالي ويوم ٥ أو ٦ يناير ٢٠٢١.