شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط من جانب أبو ريدة لإجراء منتخب الشباب لمسحة ثالثة بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضغط المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، من أجل إجراء مسحة ثالثة لمنتخب الشباب بعد المسحة الرسمية والتي جاءت نتيجتها مطابقة لها بصورة كبيرة للمسحة الأولى، وبالتالي تم اعتبار المنتخب منسحبا طبقا للوائح المعمول بها على جميع المنتخبات.

ويأمل أبوريدة، في أن يستجيب كاف لضغوطه بإجراء مسحة ثالثة على أمل تغيير عينة لاعبي منتخب الشباب من إيجابية إلى سلبية واستكمال تصفيات أمم إفريقيا.

كان مصدر بكاف، قد أكد أنه لا يمكن التدخل في لائحة واضحة وبطولة مجمعة، بينما التدخل كان في اعتماد المسحة الثانية التي جاءت مطابقة وأثبتت أن هناك تقصيرًا من قبل منتخب الشباب.

وأضاف أن اللائحة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لا يمكن التدخل فيها، بدليل اعتبار الفريق الموريتاني خاسرا في دوري الأبطال رغم امتلاكه لأحمد ولد يحيى المرشح على رئاسة الكاف.

واعتبر كاف، منتخب الشباب منسحبا أمام ليبيا 2-0 بعد إصابة 13 لاعبا بمنتخب الشباب والمدير الفني ربيع ياسين بفيروس كورونا.