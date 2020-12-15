شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تفتح النار على «رونالدو» بسبب «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت الصحف الإنجليزية النار على اختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ضمن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتي يتنافس عليها ليونيل ميسي نجم برشلونة وروبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني بسبب أحقية عدد من اللاعبين من بينهم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والحائز على لقب البريميرليج خلال النسخة الأخيرة. وانتقدت صحيفة «الصن» البريطانية اختيار الدون البرتغالي ضمن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم قائلة أن هناك أكثر من لاعب يستحقون وفق الاحصائيات الصادرة عن «Carteret Analytics» التواجد في القائمة المختصرة على حساب النجم البرتغالي الذي غاب عن المراكز العشرة الأولى بالكامل وجاء في المركز الحادي عشر برصيد 235.5 نقطة الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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