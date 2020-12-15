شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت بطلًا للسوبر الكويتي للمرة الخامسة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق الكويت بلقب كأس السوبر الكويتى للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره العربي، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد جابر الأحمد الدولي. أحرز فهد حمود هدف الفوز والتتويج لصالح الكويت بعد ضربة رأسية اصطدمت برأس أحمد الصالح مدافع العربى لتسكن الشباك بالدقيقة 49 من عمر اللقاء. وحصد نادى الكويت لقب السوبر المحلى 2020 للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما سبق وفاز باللقب 4 مرات سابقة أعوام 2010، 2015، 2016، 2017. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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