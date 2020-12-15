شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مان سيتي ضد وست بروميتش بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة ضيفه وست بروميتش ألبيون، المقرر إقامتها في تمام العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج". وجاء تشكيل مان سيتي ضد وست بروميتش ألبيون، كالتالى.. إيدرسون في حراسة المرمى، كانسيلو، دياز، آكي، ميندي، رودريجو، جوندوجان، كيفين دي بروين، فودين، سترلينج، جابرييل خيسوس. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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