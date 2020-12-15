الأهلي يركز على بطولته المحببة

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وبعد الفوز الأخير على النصر ضمن الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدأ المدير الفني فلادان ميلويفتش التركيز على مواجهة العين للتأهل من خلالها إلى دور الثمانية لكأس الملك.وشهدت التدريبات عودة محمد الفتيل ويوسف الحربي بعد شفائهما من الإصابات، حيث باتت مشاركتهما بيد المدرب.
ويخطط الأهلي لصب تركيزه على كأس الملك واستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ 2016، علما أن الأهلي يتربع على صدارة الفريق الأكثر تحقيقا لهذه البطولة بواقع 13 لقبا، متقدما بأربعة ألقاب على أقرب منافسيه من حيث عدد مرات الفوز باللقب، فريق الاتحاد.
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