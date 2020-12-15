وولفرهامبتون يخطف فوزا قاتلا من تشيلسي في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خطف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، فوزاً قاتلاً على منافسه تشيلسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نادي تشيلسي في المباراة في الدقيقة 49 من عمر اللقاء عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، وعادل دانيال بودنس لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وفي وقت كانت المباراة تتجه فيه إلى نتيجة التعادل بين الفريقين، إلا أن بيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون خطف هدف الفوز لفريقه في وقت قاتل بالدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 20 في المركز العاشر بجدول ترتيب بريميرليج، بينما توقف رصيد البلوز عند النقطة 22 في المركز الخامس.

وتكبد تشيلسي هزيمته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد خسارته أمام إيفرتون في الجولة الماضية.