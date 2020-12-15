"صرف المتأخرات وجزء من العقود".. الزمالك يعلن سداد 7 بنود مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدرت لجنة إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا، أكدت خلاله صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجزء من مقدمات عقودهم.

ووفقًا للبيان الذي نشره الموقع الرسمي للزمالك، فإنه تم أيضًا صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى من دوري We المصري.

وأوضحت اللجنة أنها قامت بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين في نادي الزمالك، بالإضافة لصرف مستحقات باقي لاعبي الفرق الأخرى.

وشددت اللجنة أنها ستقوم بصرف باقي مستحقات باقي اللاعبين في جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة، مع الإشارة إلى سداد جميع السلف اللازمة لتسيير أمور باقي اللعبات.

وقالت اللجنة في بيانها:

"نجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك فى سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فضلا عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين.. كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي.

وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلا عن صرف مستحقات باقي لاعبي الفرق الأخرى.. وسيتم صرف باقى مستحقات باقى اللاعبين في جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة.

واكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمه لتسيير امور باقى اللعبات الأخرى.

وقامت اللجنة بصرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.

من جانب آخر.. انهت اللجنة التى عقدت اجتماعا مطولا اليوم إجراءات استقبال فريق غزالة التشادي الذي سيلتقي فريق الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا بما في ذلك تأمين تذاكر سفر الفريق الذي سيخوض مباراتي تلك المرحله فى القاهره بناء على اتفاق الناديين وذلك يوم ٢٣ ديسمبر الحالي ويوم ٥ أو ٦ يناير ٢٠٢١."