بعد ترشحه لانتخابات الزمالك.. مدحت العدل: صفحة جديدة مع جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الكاتب مدحت العدل، الذي أعلن ترشحه رسميا لانتخابات الزمالك على مقعد الرئاسة، أنه قد يستعين بأحمد وأمير مرتضى منصور، نجلي رئيس النادي الذي تم إيقافه بقرار من وزير الشباب والرياضة.

وقال العدل، في تصريحات هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "من الوارد ضم أحمد وأمير مرتضى لقائمتي في الانتخابات، سنفعل كل ما هو في مصلحة الزمالك دون النظر لأي علاقات شخصية".

وأضاف: "المصالحة الشاملة والمجتمعية داخل الزمالك ستكون بداية النجاح، الصالح العام ونجاح العمل هو الذي يجب أن يسود خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "لا مجال للمجاملات على الإطلاق، لا يمكن أن تتم أي مجاملة على حساب الزمالك حتى لو انطبقت السماء على الأرض، سنبطق كل ما هو في مصلحة الزمالك فقط".

وأتم مدحت العدل تصريحاته موجها رسالة قال فيها: "حديثي لجميع الأهلاوية، كلنا إخوة وحبايب ونفتح أيدينا للجميع، إذا كان هناك مَن استاء لأي سبب من الأسباب، سنفتح صفحة جديدة معه، نرغب في أن تسود روح رياضية وتوائم مجتمعي حتى يكون الأهلي والزمالك أكبر ناديين في الوطن العربي وإفريقيا".